Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Тшемешно
  4. Жилая

Жильё в Тшемешно, Польша

2 объекта найдено
Дом в Тшемешно, Польша
Дом
Тшемешно, Польша
Площадь 430 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением продажи недвижимости с новым домом отдыха, располо…
$57,237
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Тшемешно, Польша
Квартира 2 комнаты
Тшемешно, Польша
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Квартира для ремонта в отличном месте
$52,010
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов