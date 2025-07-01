Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Торуньский повят
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом
  6. Вид на горы

Долгосрочная аренда домов с видом на горы в Торуньском повяте, Польша

gmina Lubicz
6
1 объект найдено
Дом 6 комнат в Mierzynek, Польша
Дом 6 комнат
Mierzynek, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Новый, отделанный по высоким стандартам дом площадью 280 м2, расположенный в закрытом жилом …
$9,460
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
inwest.warszawa
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Торуньском повяте, Польша

с гаражом
с видом на море