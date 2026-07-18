Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Торуньский повят
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вид на море

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости с видом на море в Торуньском повяте, Польша

;
gmina Lubicz
23
Коммерческое помещение Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Коммерческое помещение 1 359 м² в Mierzynek, Польша
Коммерческое помещение 1 359 м²
Mierzynek, Польша
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 359 м²
Этаж 11/11
Офисное здание расположено недалеко от площади Завиши, на главной транспортной артерии столи…
$23,448
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mazur Estate
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение 1 490 м² в Mierzynek, Польша
Коммерческое помещение 1 490 м²
Mierzynek, Польша
Площадь 1 490 м²
Количество этажей 4
Современный комплекс, состоящий из офисных зданий, окруженных просторным парком с прудом. Зе…
$27,239
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mazur Estate
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение 150 м² в Mierzynek, Польша
Коммерческое помещение 150 м²
Mierzynek, Польша
Площадь 150 м²
Помещение в аренду Рембертов, Варшава. Основные характеристики объекта: Действующая лицензи…
$1,987
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mazur Estate
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Mazur EstateMazur Estate
Коммерческое помещение 1 024 м² в Mierzynek, Польша
Коммерческое помещение 1 024 м²
Mierzynek, Польша
Площадь 1 024 м²
Этаж 8/11
Equator II – второй из четырех зданий комплекса Equator Office. Расположение на одной из гла…
$19,577
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mazur Estate
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение 1 318 м² в Mierzynek, Польша
Коммерческое помещение 1 318 м²
Mierzynek, Польша
Площадь 1 318 м²
Этаж 1/11
Современный комплекс, состоящий из 3 офисных зданий. Высокий стандарт отделки гарантирует ко…
$27,202
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mazur Estate
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение 1 500 м² в Mierzynek, Польша
Коммерческое помещение 1 500 м²
Mierzynek, Польша
Площадь 1 500 м²
Этаж 3/5
Просторная площадь в известном офисно-торговом комплексе. Помещение может быть использовано …
$19,553
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mazur Estate
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение 1 400 м² в Mierzynek, Польша
Коммерческое помещение 1 400 м²
Mierzynek, Польша
Площадь 1 400 м²
Этаж 7/11
Офисно-жилой комплекс, расположенный на границе района Śródmieście, рядом с кольцевой развяз…
$15,751
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mazur Estate
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram

Параметры недвижимости в Торуньском повяте, Польша

с гаражом
с видом на горы
Realting.com
Перейти