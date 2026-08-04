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Квартиры в Томашувском повяте, Польша

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Томашув-Мазовецкий, Польша
Квартира 3 комнаты
Томашув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 3
Площадь 46 м²
Продается 3-комнатная квартира площадью 46 м2, расположенная на 3-м этаже в благоустроенном …
$88,058
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
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Параметры недвижимости в Томашувском повяте, Польша

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