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Дома с садом в Татровском повяте, Польша

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2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Dzianisz, Польша
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Дом 3 комнаты
Dzianisz, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается уникальная инвестиционная недвижимость, расположенная в Дзянише (Gmina Kościelisko…
$591,031
НДС
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Вилла 5 комнат в Koscielisko, Польша
Вилла 5 комнат
Koscielisko, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO - STYLISH PROPERTY WITH GIE…
$948,196
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Параметры недвижимости в Татровском повяте, Польша

с гаражом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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