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Квартиры в Татровский повят, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Bialka Tatrzanska, Польша
Квартира 2 комнаты
Bialka Tatrzanska, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/3
У нас есть дополнение для вас! Мы представляем на продажу инвестиционные квартиры, в которых…
$239,983
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Bialka Tatrzanska, Польша
Квартира 3 комнаты
Bialka Tatrzanska, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$331,011
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Татровский повят, Польша

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов