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Коммерческая недвижимость в Тарногурском повяте, Польша

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 000 м² в Naklo Slaskie, Польша
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Коммерческое помещение 1 000 м²
Naklo Slaskie, Польша
Площадь 1 000 м²
Больше фотографий на сайте www.zalewchechlo.com.pl. Tel. +48507081741
$1,37 млн
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