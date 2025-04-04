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Дома в Тарнувский повят, Польша

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Pogorska Wola, Польша
Дом 10 комнат
Pogorska Wola, Польша
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 376 м²
Количество этажей 2
For sale, a beautiful detached house with a large garden, garage and workshop on a plot of 1…
$213,376
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Параметры недвижимости в Тарнувский повят, Польша

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