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Коммерческая недвижимость в Тарнобжегском повяте, Польша

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1 объект найдено
Industrial plot for large business activities, 7 hectares в Chmielow, Польша
Industrial plot for large business activities, 7 hectares
Chmielow, Польша
Промышленный участок для продажи общей площадью 7 га.Вся область была мульчирована как повер…
$822,000
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