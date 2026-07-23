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Квартиры в Тарнобжегском повяте, Польша

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Grebow, Польша
Квартира 3 комнаты
Grebow, Польша
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Продается уникальная, уютная квартира площадью 60,2 м2, расположенная в тихой и зеленой зоне…
$184,154
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
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Параметры недвижимости в Тарнобжегском повяте, Польша

Недорогая
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