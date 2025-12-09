Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Щитненский повят
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коттедж

Долгосрочная аренда коттеджей в Щитненском повяте, Польша

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
АРЕНДА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕКТА — ЕДВЕБНО, РЯДОМ СО ШЧИТНОЙ в Jedwabno, Польша
UP UP
АРЕНДА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕКТА — ЕДВЕБНО, РЯДОМ СО ШЧИТНОЙ
Jedwabno, Польша
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Предлагаем в аренду просторное, многофункциональное помещение, идеально подходящее для разли…
$7,690
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Polski, Español
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти