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Коттеджи в Щецинецком повяте, Польша

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1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Dobrogoszcz, Польша
Коттедж 2 комнаты
Dobrogoszcz, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Представляем вам коттедж Premium в предложении современного комплекса круглогодичных бунгало…
$102,923
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Параметры недвижимости в Щецинецком повяте, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов