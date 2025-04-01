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Дома в Szamotuly, Польша

1 объект найдено
Дом в Szamotuly, Польша
Дом
Szamotuly, Польша
Площадь 242 м²
Продается уникальный дом площадью 242 м2, расположенный на улице Прцелот 12 в живописном Шам…
$174,879
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Рейтинг 4.9 / 5:
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