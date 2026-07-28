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Коммерческая недвижимость в Шамотулах, Польша

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 90 м² в Шамотулы, Польша
Коммерческое помещение 90 м²
Шамотулы, Польша
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Исключительная, просторная квартира площадью 90 м2 с большой террасой и гаражом – Шамотулы, …
$157,708
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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