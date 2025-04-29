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Квартиры в Стшелецко-Дрезденецком повяте, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Debogora, Польша
Квартира
Debogora, Польша
Площадь 7 417 м²
Не стесняйтесь взглянуть на предложение земли для продажи, расположенной в Дембогорзе, муниц…
$427,445
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Стшелецко-Дрезденецком повяте, Польша

Недорогая
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