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Дома в Сьрёдский повят, Польша

4 объекта найдено
Дом в Sulecinek, Польша
Дом
Sulecinek, Польша
Площадь 100 м²
I invite you to familiarize yourself with the offer of selling the house (the extreme segmen…
$181,386
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Etalon Estate Group
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Дом в Sulecinek, Польша
Дом
Sulecinek, Польша
Площадь 100 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением продажи дома (экстремального сегмента) в тройном здании
$180,640
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Zaniemysl, Польша
Дом
Zaniemysl, Польша
Площадь 182 м²
Вы ищете место, где вы можете найти мир и гармонию вдали от городского шума? Мечтаете о доме…
$331,725
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Jaszkowo, Польша
Дом
Jaszkowo, Польша
Площадь 138 м²
Современный дизайн дома на первом этаже с четырехэтажной крышей - это уникальное предложение…
$110,723
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Сьрёдский повят, Польша

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