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Инвестиционная недвижимость в Сьрода-Слёнска, Польша

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1 объект найдено
Apartamen в Сьрода-Слёнска, Польша
Apartamen
Сьрода-Слёнска, Польша
Площадь 2 300 м²
Количество этажей 5
Квартирный дом с 23 запланированными квартирами и парковочными местами в центре города
$2,62 млн
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