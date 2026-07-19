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Дома в Srocko Male, Польша

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1 объект найдено
Дом в gmina Steszew, Польша
Дом
gmina Steszew, Польша
Площадь 2 162 м²
Продается строительная площадка площадью 2162 м2, расположенная в Srocko Małe, в муниципалит…
$116,919
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
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Параметры недвижимости в Srocko Male, Польша

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