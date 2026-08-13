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Дома в Соколувском повяте, Польша

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1 объект найдено
Дом в Dolne Pole, Польша
Дом
Dolne Pole, Польша
Площадь 160 м²
Свободный стоячий дом в сыром закрытом состоянии - Нижнее поле, Казмьерц
$174,063
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Параметры недвижимости в Соколувском повяте, Польша

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