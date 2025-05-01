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Дома в Сокульском повяте, Польша

1 объект найдено
Дом в Zuki, Польша
Дом
Zuki, Польша
Площадь 260 м²
Энергоэффективный дом в Зуки по новой цене 680 000 рублей
$179,869
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Сокульском повяте, Польша

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