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Квартиры в Слупском повяте, Польша

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Устка, Польша
Квартира 2 комнаты
Устка, Польша
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Продаю комфортну, сонячну, розкішну квартиру площею 63 метри в дуже хорошому районі Устка. К…
$236,362
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Параметры недвижимости в Слупском повяте, Польша

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