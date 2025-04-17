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Квартиры в Слупецком повяте, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Pospolno, Польша
Квартира
Pospolno, Польша
Площадь 98 м²
Если вы ищете новый дом в тихом районе с доступом к городской инфраструктуре, у нас есть нед…
$139,489
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Квартира в Koscianki, Польша
Квартира
Koscianki, Польша
Площадь 70 м²
Ваше летнее святилище среди березы – деревянный коттедж у озера! Представьте себе утро на те…
$92,992
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в Слупецком повяте, Польша

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