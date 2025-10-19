Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Сломниках, Польша

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Сломники, Польша
Квартира 3 комнаты
Сломники, Польша
Число комнат 3
Площадь 75 м²
$260,924
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
