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Пентхаусы в Силезском воеводстве, Польша

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1 объект найдено
Пентхаус в Бельско-Бяла, Польша
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Пентхаус
Бельско-Бяла, Польша
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 5/5
Пентхаус с 96-метровыми таатами в белом и белом секретеКонфиденциальность. Космос. Достоприм…
$482,312
НДС
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Параметры недвижимости в Силезском воеводстве, Польша

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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