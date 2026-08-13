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Дома в Серпецком повяте, Польша

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1 объект найдено
Дом в Grabowo, Польша
Дом
Grabowo, Польша
Площадь 763 м²
Ищете место, которое связывает спокойствие загородной жизни с быстрым доступом в город? Это …
$71,628
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Агентство
Zaitseva Estates
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Параметры недвижимости в Серпецком повяте, Польша

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