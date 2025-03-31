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Коммерческая недвижимость в Серадзкий повят, Польша

1 объект найдено
Large production and storage facility, with office and accommodation area, large site, highway S8 в Серадз, Польша
Large production and storage facility, with office and accommodation area, large site, highway S8
Серадз, Польша
Площадь 5 500 м²
Количество этажей 2
For sale commercial property located on nearly 3 hectares of land and developed with several…
$1,12 млн
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Рейтинг 4.9 / 5:
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