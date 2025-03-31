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Квартиры в Серадзкий повят, Польша

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Серадз, Польша
Квартира 4 комнаты
Серадз, Польша
Число комнат 4
Площадь 106 м²
Продается просторная, двухэтажная, 4-комнатная квартира площадью 105,6 м2, с 2 балконами, ра…
$258,901
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Серадзкий повят, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов