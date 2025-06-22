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Виллы в Жешувском повяте, Польша

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1 объект найдено
Вилла 41 комната в Swilcza, Польша
Вилла 41 комната
Swilcza, Польша
Число комнат 41
Количество спален 41
Кол-во ванных комнат 41
Площадь 2 263 м²
Этаж 1/1
Недвижимость Szafir в Свильце - это место для вашего бизнеса - от отеля до клиники или дома …
$4,96 млн
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Параметры недвижимости в Жешувском повяте, Польша

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