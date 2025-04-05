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Дома в Жешувский повят, Польша

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Budy Glogowskie, Польша
Дом 4 комнаты
Budy Glogowskie, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$199,329
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Жешувский повят, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов