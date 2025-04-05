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Квартиры в Жешувский повят, Польша

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5 объектов найдено
Квартира в Borowki, Польша
Квартира
Borowki, Польша
Opis nieruchomości Продается: Участок в Борувках недалеко от Хмельника, Подкарпатское воевод…
Цена по запросу
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Квартира в Lubenia, Польша
Квартира
Lubenia, Польша
Количество этажей 2
Описание недвижимости Продается уникальный доходный дом в самом сердце Жешува - РЫНОЧНАЯ ПЛО…
Цена по запросу
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Квартира в Lubenia, Польша
Квартира
Lubenia, Польша
Описание объекта недвижимостиПродается уникальный доходный дом в самом центре Жешува - MARKE…
Цена по запросу
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Квартира в Zaczernie, Польша
Квартира
Zaczernie, Польша
Opis nieruchomości Более 12 соток под застройку на продажу в Зачерне около Жешува! РАСПОЛОЖЕ…
Цена по запросу
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Квартира в Zaczernie, Польша
Квартира
Zaczernie, Польша
Описание объекта недвижимости (Английская версия ниже) Прода…
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