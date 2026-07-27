Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Рыдзына
  4. Жилая

Жилье в Рыдзына, Польша

;
1 объект найдено
Дом в Рыдзына, Польша
Дом
Рыдзына, Польша
Площадь 196 м²
Ищете недвижимость, которая сочетает в себе престиж, спокойствие и бескомпромиссную логистик…
$409,728
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти