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Земельные участки в Равичский повят, Польша

3 объекта найдено
Участок земли в Kawcze, Польша
Участок земли
Kawcze, Польша
Площадь 15 682 м²
Продается инвестиционный участок площадью 15 000 м2 – на пересечении с входом в обход на гра…
$232,483
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Etalon Estate Group
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Участок земли в Maslowo, Польша
Участок земли
Maslowo, Польша
Площадь 2 798 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с предложением о продаже земель сельскохозяйственного назначения…
$36,133
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Агентство
Etalon Estate Group
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English, Русский, Polski, Українська
Участок земли в Равич, Польша
Участок земли
Равич, Польша
Площадь 5 737 м²
Предлагаю на продажу участок для инвестиций в односемейное жилье в районе улицы Гаджова и же…
$64,320
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Агентство
Etalon Estate Group
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