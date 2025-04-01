Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Равичский повят
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Равичский повят, Польша

2 объекта найдено
Дом в Slupia Kapitulna, Польша
Дом
Slupia Kapitulna, Польша
Площадь 249 м²
Ухоженный и просторный односемейный дом площадью 249,12 м2 расположен на большом участке в т…
$297,061
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Debno Polskie, Польша
Дом
Debno Polskie, Польша
Площадь 1 712 м²
Представляю на продажу привлекательную, большую строительную площадку в Дембно Польски (Gmin…
$67,162
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Равичский повят, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов