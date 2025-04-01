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Квартиры в Равичский повят, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Равич, Польша
Квартира
Равич, Польша
Площадь 130 м²
На продажу выставлено здание с большим потенциалом, расположенное в самом сердце Равича. Иде…
$92,914
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Агентство
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Квартира в Sowy, Польша
Квартира
Sowy, Польша
Площадь 209 м²
Продается отдельно стоящий дом 4 комнаты, ванная комната, отдельный туалет, кладовая, прачеч…
$245,140
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в Равичский повят, Польша

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1111 голосов