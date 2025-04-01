Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Равский повят
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Равский повят, Польша

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты с подведенным электричеством, с камином, с теплыми полами в Рава-Мазовецкая, Польша
Вилла 4 комнаты с подведенным электричеством, с камином, с теплыми полами
Рава-Мазовецкая, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Here we propose a detached house on a plot - 1500m2. The house has four or five rooms and a …
$170,589
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Равский повят, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов