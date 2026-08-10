Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Радзымин
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Радзымине, Польша

;
1 объект найдено
Дом 7 комнат в Радзымин, Польша
Дом 7 комнат
Радзымин, Польша
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
Продаётся дом, 7 комнат, 115 кв.м., ул. Wisławy Szymborskiej 14, Cegielnia, Radzymin. Описан…
$408,606
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти