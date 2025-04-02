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Коммерческая недвижимость в Пулавский повят, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 400 м² в Пулавы, Польша
Коммерческое помещение 400 м²
Пулавы, Польша
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается предприятие общественного питания и обслуживания в самом центре Пулавы, Любельские…
$690,000
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