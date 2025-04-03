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Жильё в Пщинский повят, Польша

gmina Miedzna
5
5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Gora, Польша
Квартира 3 комнаты
Gora, Польша
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Инвестиционная квартира - 3pak, в центре Познани Жежеч, в красиво отремонтированном здании п…
$177,723
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Etalon Estate Group
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Квартира 4 комнаты в Gora, Польша
Квартира 4 комнаты
Gora, Польша
Число комнат 4
Площадь 137 м²
Для продажи в DEWELOPERAL STAFF SHARED ON TWO TWO-SEELF COFFEE IN A VERY NICE, TOTALLY REPRO…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Квартира 1 комната в Gora, Польша
Квартира 1 комната
Gora, Польша
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Приглашаю вас взглянуть на предложение продажи просторной квартиры площадью 27,12 м2, распол…
$109,509
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Gora, Польша
Квартира 3 комнаты
Gora, Польша
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Приглашаю Вас ознакомиться с предложением продажи квартир на Познанском поселении Зеленый Дембиец
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Gora, Польша
Квартира 2 комнаты
Gora, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Инвестиционная квартира – 2пак, в центре Познани Ежич, в красиво отремонтированном здании по…
$143,485
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