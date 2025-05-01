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Жильё в Пшаснышском повяте, Польша

1 объект найдено
Квартира в Gostkowo, Польша
Квартира
Gostkowo, Польша
Площадь 532 м²
Рекомендую к продаже исторический усадебный дом, расположенный в Госткове недалеко от Равича…
$251,023
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Пшаснышском повяте, Польша

Недорогая
Элитная
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