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Жильё в Прошовицкий повят, Польша

gmina Proszowice
4
5 объектов найдено
Дом в Piekary, Польша
Дом
Piekary, Польша
Площадь 164 м²
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$98,009
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Etalon Estate Group
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Квартира 6 комнат в Szczytniki, Польша
Квартира 6 комнат
Szczytniki, Польша
Число комнат 6
Площадь 129 м²
Это очаровательное место имеет все удобства, характерные для деревни в пригороде крупного ме…
$195,756
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Агентство
Etalon Estate Group
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English, Русский, Polski, Українська
Дом в Szczytniki, Польша
Дом
Szczytniki, Польша
Площадь 93 м²
Новое поместье, расположенное в Щитниках, является местом мечты для людей, ищущих квартиру с…
$175,109
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 4 комнаты в Szczytniki, Польша
Квартира 4 комнаты
Szczytniki, Польша
Число комнат 4
Площадь 104 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением апартаментов в частном здании в Щитниках под Познанью.
$169,621
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Etalon Estate Group
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Квартира в Radziemice, Польша
Квартира
Radziemice, Польша
Количество этажей 2
Описание недвижимости Продается торгово-сервисный павильон с домом площадью 240 метров и 41 …
Цена по запросу
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