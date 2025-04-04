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Квартиры в Прашка, Польша

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Прашка, Польша
Квартира 3 комнаты
Прашка, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 3
Description I will sell a rent -free apartment in a tenement house in Praszka on ul. Senat…
$109,488
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Рейтинг 4.9 / 5:
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