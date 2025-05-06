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Долгосрочная аренда магазинов в Познанском повяте, Польша

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2 объекта найдено
Магазин 89 м² в Любонь, Польша
Магазин 89 м²
Любонь, Польша
Площадь 89 м²
Арендовать складскую площадь с офисом в Лубоне ул. Коллонтай. Свободно стоящая недвижимость …
$793
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
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Магазин 380 м² в Przezmierowo, Польша
Магазин 380 м²
Przezmierowo, Польша
Площадь 380 м²
Удобно расположенный зал с офисом в Преображении. В непосредственной близости находятся мног…
$2,115
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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