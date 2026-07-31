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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Познанском повяте, Польша

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 125 м² в Baranowo, Польша
Коммерческое помещение 125 м²
Baranowo, Польша
Площадь 125 м²
Комфортабельный близнец с кондиционером, камином и гаражом | Бараново | Сад 554 м2
$2,139
в месяц
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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