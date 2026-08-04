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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Поморском воеводстве, Польша

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 240 м² в Гданьск, Польша
Коммерческое помещение 240 м²
Гданьск, Польша
Площадь 240 м²
Дом после генеральной реконструкции Верхний сад Вржешц 240 м2
$3,416
в месяц
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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