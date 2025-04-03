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Земельные участки в Полицкий повят, Польша

1 объект найдено
Участок земли в Grzepnica, Польша
Участок земли
Grzepnica, Польша
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,23 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Рейтинг 4.9 / 5:
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