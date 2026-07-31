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Квартиры в Поддембицком повяте, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Wierzchy, Польша
Квартира
Wierzchy, Польша
Площадь 6 186 м²
Продается земля площадью 6186 м2, расположенная в Виержи, муниципалитет Гизалки. Много в сер…
$36,098
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Агентство
Zaitseva Estates
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Квартира в Kobylniki, Польша
Квартира
Kobylniki, Польша
Площадь 600 м²
Строительная способность 600 м2 — женщины ГМ. Продается привлекательная строительная площадк…
$55,360
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Realting.com
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Параметры недвижимости в Поддембицком повяте, Польша

Недорогая
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