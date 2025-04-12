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Жильё в Поддембицком повяте, Польша

1 объект найдено
Дом в Wierzchy, Польша
Дом
Wierzchy, Польша
Площадь 140 м²
Продается дом площадью более 140 м2 - Виержи, муниципалитет Гизалки, площадью 3000 м2. Мы пр…
$158,906
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Поддембицком повяте, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов