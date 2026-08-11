Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Победзиска
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Победзиске, Польша

;
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Победзиска, Польша
Квартира 3 комнаты
Победзиска, Польша
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Продается уникальная – климатическая и очень просторная квартира в Побиедзиске. В уникальном…
$147,582
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти