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Квартиры в Плоцком повяте, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Potok Bialy, Польша
Квартира
Potok Bialy, Польша
Opis nieruchomości РАСПОЛОЖЕНИЕ Помещение расположено в центре Кракова на улице Мазовецкой…
Цена по запросу
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Квартира в Smilowo, Польша
Квартира
Smilowo, Польша
Площадь 253 м²
Просторный дом в Смилове площадью 253,01 м2, отличающийся современными решениями и удобством…
$339,567
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Плоцком повяте, Польша

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