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Жилье в Плешеве, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Плешев, Польша
Квартира
Плешев, Польша
Площадь 1 115 м²
Ищете безопасные инвестиции в капитал или землю для жизнеспособного проекта развития? Эта не…
$35,223
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Дом в Плешев, Польша
Дом
Плешев, Польша
Площадь 240 м²
Мы предлагаем на продажу уникальный частный дом, расположенный в самом сердце Плесжева, идеа…
$221,480
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
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Realting.com
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